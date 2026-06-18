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Albüm: Çin'in Meishan Kentinde Uydu Endüstrisinin Gelişimi Ele Alındı

Albüm: Çin'in Meishan Kentinde Uydu Endüstrisinin Gelişimi Ele Alındı
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Çin'in Sichuan eyaletindeki Meishan kentinde düzenlenen 4. Meishan Uydu Uygulama Endüstrisi Gelişim Konferansı, ticari uzay sektörünün yüksek kaliteli ve güvenli gelişimini ele almak için uzmanları, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

MEİSHAN, 18 Haziran (Xinhua) -- 4. Meishan Uydu Uygulama Endüstrisi Gelişim Konferansı çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Meishan kentinde başladı. Konferans ticari uzay sektörünün yüksek kaliteli ve güvenli gelişimini ele almak üzere uzmanları, akademisyenleri, sektör birliklerini, uluslararası kuruluşları ve endüstriyel zincirdeki önde gelen şirketlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Meishan, ticari uzay endüstrisinin gelişiminden ve Chengdu-Chongqing ekonomik bölgesinin inşasının sunduğu fırsatlardan yararlanarak kendi uzay endüstrisi yapılanmasını oluşturdu. Kent, temelini Huantian Takımyıldızı Projesi'nin oluşturduğu bir yapı üzerinden uydu uygulamaları, işletme faaliyetleri, üretim ve deneysel fırlatma kabiliyetlerini kapsayan entegre bir gelişimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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