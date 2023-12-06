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Mehmet Akif Üstündağ: Birinci sıradaki yerimizi 2028'e kadar bırakmayacağız

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun başarılarından bahsederek, birinci sıradaki yerlerini 2028'e kadar koruyacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonlar ve Türk takımlarının başarıları hakkında konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Paris Olimpiyatları'nda kürsüde olmak istediklerini belirterek "Altın olur, gümüş olur, bronz olur. Ama biz bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Raffles Hotel'de gerçekleştirilen Bilyoner.com'un gala gecesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, çok güzel bir yaz geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp olimpiyat elemelerini namağlup tamamladığını vurgulayan Üstündağ, kadınların dünyada birinci sıraya yükseldiğini belirterek "Yıllardır Amerika'nın olduğu birinci sıra artık bizim. Biz birinci sıradaki yerimizi 2028'e kadar bırakmayacağız. Bakın Paris Olimpiyatları'nın ardından 2028 olimpiyatlarından bahsediyorum. Ayrıca Paris'te de madalya almak istiyoruz. Bugüne kadar en iyi derecemiz beşincilik ama biz kürsüde olmak istiyoruz. Altın olur, gümüş olur, bronz olur, biz bunu başarmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapmak için hazırlandıklarının altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz organizasyon konusunda dünyada bir numarayız. Çok iddialı bir söylem ama bunu ben söylemiyorum. FIVB Başkanı ve CEV Başkanı bunları söyledi. Biz bir numara olduğumuzu biliyoruz ve her zaman 1-0 önde başlıyoruz. Milletler Ligi'nde erkeklerde ilk kez oynayacağız. Milletler Ligi'nin 3 ayağından sonra erkeklerin olimpiyatlara gitme şansı yüzde 50. Hem erkeklerde hem kadınlarda olimpiyatlara gideceğimizi düşünebiliyor musunuz? Biz erkeklerde ve kadınlarda birinci etap müsabakalarını Türkiye'ye aldık. Birinci ayaklar burada oynanacak. Bana çok gelen soru, maçların nerede oynanacağı. 15 bin kapasitenin altına düşünce salona sığmıyoruz. Biletler satışa çıktığında 20 dakikada tükeniyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Konya'da büyük salonlarımız var. Buralarda oynamak için plan yapıyoruz. Henüz yer netleşmedi ama bu şehirlerden birisinde olacak."

Son olarak erkeklerde Hindistan'da kadınlarda ise Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası hakkında konuşan Üstündağ, şunları söyledi:

"Hindistan'da bugün Halkbank maçıyla şampiyona başladı. Erkeklerde ilk kez yer alıyoruz. Kadınlarda VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, Çin'deki şampiyonada yer alacak. İnşallah erkeklerde Halkbank final oynayacak, kadınlarda da iki Türk takımı final oynayacak. Bunu geçen sene CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadık. Bu durum hayal edilemeyecek, inanılamayacak derecelerdi ama bunları başardık. Bu durum tesadüf olamaz. Hele hele voleybol gibi takım sporunda asla tesadüf olamaz. Geçen yıl Torino'da iki takımımızla final oynadık. Bundan daha gurur verici bir şey yoktur diye düşünüyorum."???????

Kaynak: AA / Güncel

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