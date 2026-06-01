Haberler

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yönelik başvuru kılavuzu yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bazı imam hatip liselerine öğrenci alımı için 2026 yılı Yetenek Sınavı Kılavuzu'nu yayımladı. Başvurular 26 Haziran'a kadar sürecek, sınavlar 1-12 Temmuz'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026 yılı için "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güzel sanatlar ve spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuz uyarınca bugün başlayan başvurular, 26 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri, veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ve öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları, 29-30 Haziran'da kontrol edilerek sınav randevuları, okul müdürlüklerince tamamlanacak.

Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri, 30 Haziran'a kadar alınacak. Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz'da okul müdürlüklerince yapılacak.

Merkezi 1. yerleştirme sonuçlarına göre, asil ve yedek listeler, 13 Temmuz'da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 13-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kılavuza göre, ilk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri, ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar, 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı olan adaylar, en fazla 5 okul/alan tercihinde bulunabilecek.

Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak, yerleştirme puanı, yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına en sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı