Mayıs karı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı, Mayıs ortasında bölge halkını ve doğa tutkunlarını şaşırttı.

Özellikle Oltu Köroğlu Ormanları'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Geceyi Köroğlu Ormanları'nda kamp yaparak geçiren yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, sabah karşılaştığı manzarayla şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, "Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi" dedi

Bahar aylarında gelen bu ani kar yağışı, doğaseverleri şaşırtırken, Oltu'nun zengin doğasının her mevsim farklı sürprizler sunabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.