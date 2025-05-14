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Mayıs Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü

Mayıs Karı Erzurum'u Beyaza Bürüdü
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Mayıs ortasında etkili olan kar yağışı, bölgede doğa tutkunlarını şaşırttı. Oltu Köroğlu Ormanları'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, gece boyu yağan yağmurun ardından sabah uyandığında her yerin beyaza büründüğünü ifade etti.

Mayıs karı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı, Mayıs ortasında bölge halkını ve doğa tutkunlarını şaşırttı.

Özellikle Oltu Köroğlu Ormanları'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Geceyi Köroğlu Ormanları'nda kamp yaparak geçiren yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, sabah karşılaştığı manzarayla şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, "Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi" dedi

Bahar aylarında gelen bu ani kar yağışı, doğaseverleri şaşırtırken, Oltu'nun zengin doğasının her mevsim farklı sürprizler sunabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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