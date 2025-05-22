Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Ataşehir'deki Kaykay Pistine Verilecek

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Ataşehir'deki Kaykay Pistine Verilecek
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Ataşehir Belediyesi, Kadıköy'deki bir pazar yerinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını, 8 Mart Kadın Eli Parkı içindeki kaykay pistine verecek. Pistin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli koruma önlemleri de alınacak.

ATAŞEHİR Belediyesi, ilçede bulunan kaykay pistine 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bir sokak pazarında saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını verecek.

Ataşehir Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 11 bin metrekare büyüklüğündeki 8 Mart Kadın Eli Parkı içerisindeki 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyecek. Belediyenin yapacağı çalışmaların ardından, parkın içerisindeki kaykay alanına 'Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti' ismi verilecek. Park alanında kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençler, spor yaparken yaralanmamaları için kask, dizlik ve dirsek pedleri gibi koruma önlemleri alarak sporlarını güvenli bir şekilde yapabilecek.

ADIGÜZEL: EVLADIMIZIN İSMİNİ ATAŞEHİR'DE YAŞATACAĞIZ

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ahmet'in çok sevdiği kaykay sporuna yönelik parkta yapılacak çalışmaları anlattı.

Toplumu derinden etkileyen bu acı olayın benzerlerinin bir daha yaşanmaması için duyarlılığın artırılması amacıyla Ahmet Minguzzi'nin adını Ataşehir'de yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Adıgüzel, "Vakur duruşuyla, gösterdiği dirayetle bu topraklarda bir annenin mücadelesinin sınırının olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan Yasemin Hanım ile yürekten bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir'de yaşatacağız. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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