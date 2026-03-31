Masak'tan "Malvarlığı Dondurma" Açıklaması: Kanun Değişikliği Önerilerinde Cumhurbaşkanımızın Yetkisi Hiçbir Şekilde Etkisiz Hale Getirilmemektedir

(ANKARA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), "malvarlığı dondurma" kararlarına yönelik kanun değişikliği önerisiyle ilgili haberlere ilişkin "Öneriler, Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır. TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir" açıklamasını yaptı.

MASAK, bugün bir gazetede yer alan "malvarlığı dondurma" kararlarına ilişkin kanun değişikliği haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, gündeme gelen düzenlemelerin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olduğu belirtilerek, yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmediği kaydedildi.

Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesinin Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamdaki tedbirlerden 'malvarlığı dondurma' uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu Tavsiyeler ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır."

Uygulamada yaşanan aksaklıklara da değinilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bu süreden uzun zamanlarda gerçekleşebilmektedir" denildi.

Kurumlar arası görüş birliği vurgusu

Habere konu olan kanun değişikliği önerilerinin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla görüş birliği içerisinde hazırlandığı belirtilen açıklamada, TBMM'nin takdirine sunulacak olan değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nın yetki alanını kısıtlamayacağı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK Kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir."

"Nihai karar her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir"

Düzenlemenin temel amacının acil durumlarda finansal sistemin istismar edilmesini önlemek olduğu vurgulanan açıklamada, sürecin geçici bir önleyici tedbir niteliği taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"BMGK Kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenleme ile aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."

Kaynak: ANKA
