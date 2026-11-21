Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Gildencrest Capital isimli aracı kurum hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı. Raporda, şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar lira geçtiği, bu paranın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan geldiği, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından Gildencrest Capital isimli aracı kurumla ilgili rapor düzenlendi. Başsavcılığa gönderilen raporda, söz konusu aracı kurumun 2011 yılında Londra'da 'Tera Europe' adıyla kurulduğu, şirketin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu belirtildi. Şirketin adının 2024 yılında 'Gildencrest Capital' olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin Londra'da bulunmasına rağmen işlerin fiilen İstanbul'dan ve Tera'nın çalışanları tarafından yönetildiği, bağlantılı şirketlerin başına ise kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar lira geçtiği, bu paranın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı belirtildi.

İşlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, buradan da Borsa İstanbul'a gönderildiği, borsada işlemi yapan tarafın 'yabancı yatırımcı' olarak göründüğü, arkasındaki isimlerin ise kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisse işlemlerinden elde edilen yaklaşık 7,8 milyar liralık kazancın yurt dışındaki hesaplarda biriktiği bildirildi. Paranın bir bölümünün doğrudan yurt dışına çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 6,3 milyar liranın Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği, bunun 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, 4,1 milyar lirasının ise yurt dışında kaldığı kaydedildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım'a ait olduğu belirtildi.

YURT DIŞINDAKİ HESAPLARA MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan iki büyük ödeme yapıldığı, Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına ise 0,5 milyar lira gönderildiği bildirildi. Benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi. Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hissenin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı, 1 milyar 950 milyon lira değerindeki hissenin aktarımının ise MASAK tarafından son anda durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için Başsavcılık tarafından karar alındığı, yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye'ye iadesi için de adli istinabe yoluna başvurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı