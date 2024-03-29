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MARSU, Nur Mahallesi'nde yeni sondaj kuyusu kazma çalışmalarını tamamladı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nin bir kısmında yaşanan içme ve kullanma suyu sorununa çözüm sağlamak amacıyla başlattığı yeni sondaj kuyusu kazma çalışmalarını tamamladı.

Şehir merkezi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam eden MARSU, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bazı yerleşimlerin artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte ihtiyaç duyulan içme suyu talebini karşılamak için başlattığı derin içme ve kullanma suyu amaçlı sondaj kuyusu kazı çalışması çalışmalarını bitirdi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi arka cephesinde belirlenen lokasyonda açılan 410 metre derinliğindeki sondaj kuyusunda yapılan su tecrübe işlemi sonucunda verimli su elde edildi.

Açılan sondaj kuyusunu mevcut şebeke hattına entegre etmek için ek olarak 300 metre uzunluğunda ek şebeke hattı döşeme işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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