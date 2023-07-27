Mars'ta Şaşırtıcı Bir Cisim Keşfedildi

Teknolojinin ve bilimin oldukça ilerlediği bu zamanlarda söz konusu Mars olduğunda insanlar fazlasıyla merak ediyor. Bununla birlikte uzmanlar tarafından gelen bilgiler de oldukça önemli bir hal alıyor. Son olarak Mars'ta çekilen bir görüntü bilim insanlarını dahi şaşırttı. Bununla birlikte Mars yüzeyinde karşılaşılan cisim hakkında birçok soru işareti oluştu. İşte detaylar!

Cisim, yabancı bir uzay aracını enkazı olabilir!

Son zamanlarda bilim dünyasını heyecanlandıran birçok görüntü geliyor. Bu görüntülerden biri de geçtiğimiz gün Mars'tan geldi. NASA'nın Curiosity keşif aracı ile 155 km uzunluğunda olan Gale Krateri'nin tabanında bilim insanlarının da meraklandıran bir cisim göründü.

İlk bakışta bir ejderha kemiğini andıran bir kaya gibi duran bu cisimle ilgili uzmanlar birçok açıklama yaptı. Uzmanlar ilk olarak bu oluşumların nedeni olarak sismik bir aktiviteyi düşündü. Bununla birlikte söz konusu cismin, Dünya'da büyük depremlerin oluşması sırasında meydana gelen "kum sivri uçlarına" benzediğini belirtti.

Bilim insanları çok farklı bir ölü yıldız keşfetti!

Bununla birlikte bu cismin Dünya dışı bir aracın enkazı olma ihtimalinin de üzerinde durdular. Tüm bunların yanı sıra Journal of Astrobiology adlı bilimsel bir dergide yayımlanan son çalışma konuyla ilgili bir açıklama yer aldı. Bu açıklama Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong'dan geldi.

"Bu yapıların Mars'ta görülmesi çok sıra dışı ve benim deneyimlere göre benzersiz. Sivri uçlara ve ilgili yapılara neyin neden olduğu kesin değil, ancak kanıtlar, önemli sismik aktivitenin bir sonucu olarak Dünya'da oluşan bir tür kum sivri ucuna işaret ediyor."

Ayrıca Armstrong, bu sivri uçların, Dünya'daki sivri uçlardan bazı farklılıklara sahip olduğunu belirtti. Buna göre Mars'ta yer alan kum sivri uçları, Dünya'dakilerin aksine şişkin bir yapıda değil. Ek olarak çalışma sonucunda daha ilgi çekici bir varsayım daha ortaya çıktı. Bu cismin bir uzay enkazı ihtimalini reddetseler de Armstrong, Mars'a yabancı bir uzay aracının çarparak iniş yapma ihtimaline açık kapı bıraktı.

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