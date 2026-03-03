Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: Eski Belediye Başkan Yardımcısı da Gözaltında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda, aralarında eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları öne sürülen 8 şüphelinin Marmaris, İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aralarında eski Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı