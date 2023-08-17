Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cennet Adası'nda Temizlik Etkinliği Düzenledi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cennet Adası'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde gördüğü manzara karşısında isyan etti. Başkan Oktay ve beraberindekiler diğer atıklarla birlikte kırık camları da tek tek topladı. Marmaris Belediyesi'nin çevre temizliği ve doğaya çöp atılmaması konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cennet Adası'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde gördüğü manzara karşısında isyan etti. Marmaris'in yangınlar sebebiyle büyük acılar yaşadığını hatırlatan Oktay, "İçimi en acıtan durum çok fazla cam şişe kırığıyla karşılaşmak oldu. Maalesef ki yaşadığımız acılardan hala ders almayan mahlukatlar var" dedi. Başkan Oktay ve beraberindekiler diğer atıklarla birlikte kırık camları da tek tek topladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te, belediye temizlik ekipleri yoğun bir çaba ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Sadece şehir merkezi değil sorumluluk alanı dışındaki koylar, ormanlar, seyir tepeleri, karayolu kenarları gibi noktalarda da temizlik yapılsa da kirliliğine engel olunamıyor. Son yıllarda meydana gelen yangınlarda yüzlerce dönüm orman arazisi yok olan Marmaris'te çevre temizliği ve doğaya çöp atılmaması konusunda onlarca farkındalık çalışması yapan Marmaris Belediyesi, bir çalışmaya daha imza attı.

3 SAATTE 25 POŞET ÇÖP TOPLANDI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkan yardımcıları ve birim müdürleri üzerlerinde 'Marmaris Temiz Kalsın' yazılı tişörtlerle Cennet Adası'nda temizlik yaptı. Koya ulaşım geçen günlerde onarılarak Marmaris Belediyesi envanterine geçen tekne ile sağlandı. Etkinlik kapsamında Başkan Oktay, Başkan Yardımcısı Suzan Zift, İhsan Öztürk ve Ali Zağlı, birim müdürleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koylara atılan çöpleri temizledi. Sabahın erken saatlerinde koya ulaşan Başkan Oktay ve beraberindekiler teknelerden atılan ya da günübirlikçiler tarafından koylara terk edilen evsel atıkları topladı. 3 saat süren etkinlikte yaklaşık 25 poşet atık toplandı. Toplanan atıklar Belediye'nin atık toplama teknesiyle anakaraya getirildi.

İnsan kaynaklı çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için daha önce de ilçenin farklı noktalarında yapılan çalışmaya Cennet Adası'nda devam ettiklerini söyleyen Oktay, gördükleri içler acısı manzaranın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Oktay, şöyle konuştu:

"Maalesef bu kadar çok etkinlik yaptığımız halde duyarsızlık ne yazık ki aynı şiddette devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız yangınlar ortada. Ama ne yazık ki ders alınmamış. Mahlukatlar demek istediğim kişiler böyle cennet coğrafyayı hiçbir şekilde hak etmiyor. Bu kadar küçücük bir koyda onlarca torba çöp topladık. Bizler çevremize duyarlı olmak zorundayız. Çünkü nefes alan her insan evladı bu yeryüzünde kiracı. Dolayısıyla buraya biz daha hassas ve saygılı yaklaşmak durumundayız. Çok fazla atık var içimi en çok acıtan durumlardan bir tanesi çok fazla cam şişe kırığıyla karşılaşmak oldu. Özellikle iç kısımlarda daha çok kuru otların bulunduğu noktalarda cam şişelerini parçalayarak doğada bırakanlar var. Biliyorsunuz cam şişeleri mercek etkisini gösterdiği için yangın riskini de oldukça yükseltiyor. Tüm bunları tek tek ellerimizle topladık. Herkesten rica ediyorum. Kiracısı olduğumuz yeryüzüne sahip çıkalım."