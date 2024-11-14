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Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz Fırtınası Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz Fırtınası Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ açıklarında başlayan şiddetli Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar limana çekildi ve büyük gemiler demirlemek zorunda kaldı. Fırtınanın etkilerinin pazartesi gününe kadar süreceği bildiriliyor.

Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde başlayan şiddetli Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Fırtınanın pazartesi gününe kadar etkisini arttırarak süreceği belirtildi.

Marmara Denizi'nde bu sabah başlayan şiddetli Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekilirken, uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Fırtınanın pazartesi gününe kadar etkisini arttırarak devam edeceği belirtiliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde bu sabah başlayan ve hızla sertleşen poyraz fırtınasının balıkçıların faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirtti. Pehlivanoğlu, "Bugünden itibaren Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar fırtınanın etkisini arttıracağını söylüyorlar. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız palamut ve çinekop faaliyetlerine devam edecekler. Allah izin verirse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.

Fırtınanın etkisiyle Tekirdağ sahilinde oluşan dalgalar ve rüzgarın gücü, hem balıkçılar hem de deniz taşımacılığıyla uğraşanlar için ciddi bir engel oluşturuyor. Sahildeki dalgalar nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bir şekilde demirleyerek limana çekildi. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemilerin de açık denize yönlendirilmek yerine Tekirdağ açıklarında beklemeye geçmeleri dikkat çekti.

Tekirdağlı balıkçılar, poyrazın etkisinin azalmasının ardından ağlarını denize bırakıp yeniden avlanmaya başlamayı umuyor. Vatandaşlar da fırtına sonrasında balıkçıların sunacağı taze balıkları beklerken, yetkililer poyraz etkisinin azalmasıyla deniz ulaşımının normale döneceğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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