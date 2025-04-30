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Market Çalışanının Boğazına Bıçak Dayandı, 80 Bin Lira Gasbedildi

Market Çalışanının Boğazına Bıçak Dayandı, 80 Bin Lira Gasbedildi
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Bağcılar'da bir market çalışanı, tanımadığı bir kişinin bıçak tehdidiyle 80 bin lirayı gasp etmesi sonucu zanlı tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki 80 bin lirayı gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan'da Yüzyıl Mahallesi 2137 sokakta bulunan bir marketten bıçak tehdidiyle gasp yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Market çalışanı İ.Ö, tanımadığı bir kişinin mağazaya yaya olarak geldiğini, içeride bir süre dolaştıktan sonra alt katta bulunan kasanın yer aldığı ofis bölümüne indiğini, boğazına bıçak dayadığını ve kasadaki 80 bin lirayı alarak kaçtığını polis ekiplerine verdiği ifadesinde anlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin markete giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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