Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Sulh ceza hakimliği, söz konusu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Yusuf Duman ve Hüseyin Güzeldün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesine devam edilirken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.