Haberler

Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, aralarında Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklandı.
  • Operasyonda gözaltına alınan Yusuf Duman ve Hüseyin Güzeldün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Sulh ceza hakimliği, söz konusu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Yusuf Duman ve Hüseyin Güzeldün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesine devam edilirken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

