Mariupol'den tahliye edilen siviller

Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalıların bir bölümü, Polonya'ya gitmek üzere Lviv'e getirildi. Mariupol'den Zaporijya'daki güvenli bölgeye geçerek hayatta kalmayı başaran Ukraynalı sivillerin bazıları, oradan ayrılarak trenle Lviv'e geldi. Lviv'de otobüslere bindirilen Ukraynalılar, Avrupa'ya geçmek üzere Polonya sınırına doğru hareket etti. Otobüslere binmek üzere hazırlanan Ukraynalılar, savaş sirenlerinin çalması üzerine sığınaklara girdi. Sirenlerin susmasının ardından tekrar dışarıya çıkan savaş mağduru Ukraynalılar, yanlarında getirdikleri eşyalarını otobüslere yükleyip Polonya'ya doğru yola çıktı.

AA / Güncel