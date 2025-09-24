Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mazıdağı'nda Esnafı Ziyaret Etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Mazıdağı ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, onlara "bereketli kazançlar" diledi.

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü ve Gençlik Gelişim Tesislerine ziyarette bulunan Akkoyun'a, Kulüp Başkanı Abdülkerim Üner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Toparlı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akkoyun, Mazıdağı Aksu Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevi başındaki kahraman jandarmalarla bir araya geldi.

Akkoyun'a ziyaretlerinde, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli eşlik etti.