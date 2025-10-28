Haberler

Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

"102 yıl önce ecdadımız büyük zaferle tarih yazdığı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır." ifadelerine yer veren Akkoyun, tarihlerinden aldıkları güç ve ilhamla, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'yi eğitim, kültür, sağlık, ulaşım, enerji, savunma sanayi, tarım ve ekonomi alanlarında attıkları adımlarla geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Tam Bağımsız Türkiye' için istikrarlı mücadelemiz kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
