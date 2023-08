Vali Akkoyun için veda programı düzenlendi

Valiler Kararnamesiyle Mardin'e atanan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun için veda programı düzenlendi.

Veda programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Akkoyun, Karaman'da görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Valisi olarak atanmam nedeniyle 15 aya yakın bir süre ile ifa ettiğim Karaman Valiliği görevimden ayrılıyorum. Atalarımız "gün akşamlıdır" derler. Her günün bir akşamı olduğu gibi, her görevin de bir sonu var. Sonu olmayan tek şey ise bu hayattan sonra insanı bekleyen baki hayat ve sonsuzluktur. Bizler baki hayata inancımızın gereği olarak Yunus Emre'nin yurdunda ve izinde "en iyisi bir gönüle girmektir" diyerek hizmet etmenin gayretinde olduk" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde kadim şehrimiz Karaman'ı daha iyi ve yüksek makamlara taşımayabilmek niyetiyle hizmet ettik. İnşa ettiğimiz her yapıda, açtığımız veya yenilediğimiz her yolda, icra ettiğimiz her faaliyette bu niyetle ve gayretle çalıştık. Karaman da bu niyetimizi, gayretimizi asla karşılıksız bırakmadı. Karaman'ın cömertliğini, cesaretini, gayretini, sabrını, inancını her daim hayırla yad edeceğiz. İnanıyorum ki kadim şehrimiz Karaman tıpkı mazisinde olduğu gibi istikbalinde de her zaman medeniyetimizin öncü şehirlerinden biri olacaktır. Bu kadim toprakların bağrında yeni Yunuslar, yeni Mehmet Beyler, yeni Kazım Karabekirler yetişecek; sadece kültürde, sanatta, eğitimde değil; sanayide, teknolojide, tarımda da büyük ilerlemeler sağlanacaktır. Görev yaptığım bu 15 aylık kısa zaman diliminde şahit olduk ki aşk ile koşan yorulmaz. Şimdi bayrağı devrederek kadim şehrimiz Mardin'de, aynı inanç ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ifadeleriyle 'bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.' Evet kubbede bir hoş seda bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Rabbim güvene layık olmayı nasip eylesin. Bayrağı teslim edeceğimiz kıymetli Valimiz Hüseyin Engin Sarıibrahim'e de yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görev yaptığım süre içerisinde her zaman büyük desteklerini hissettiğimiz milletvekillerimize, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca ve gayretle çalışan mülki idare amirlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerine ve personeline, adli yargı mensuplarına, belediye başkanlarına, üniversitemize, il genel meclisi başkanlığımıza, güvenlik güçlerimize ve meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, esnaflarımıza, köy ve mahalle muhtarlarına ve adını sayamadığım tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Veda programının sonunda Vali Tuncay Akkoyun'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kavgalı, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.