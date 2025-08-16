Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Temmuz'da 70 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, Temmuz ayında toplam 70 bin 662 yolcuya hizmet vererek önemli bir ulaşım merkezi olduğunu gösterdi. Havalimanı, iç hatlarda 70 bin 284, dış hatlarda ise 378 yolcu kaydetti.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 70 bin 662 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 70 bin 284, dış hat yolcu trafiği ise 378 olmak üzere toplamda 70 bin 662 oldu.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 427, dış hatlarda 3 olmak üzere 430 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de geçen ay toplam 694 ton oldu.

Bu yılın 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 465 bin 325, uçak trafiği 2 bin 860, yük trafiği ise 4 bin 397 ton olarak gerçekleşti.???????

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.