Mardin OSB Yatırımcı Taleplerini Görüşmek Üzere Toplandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında Mardin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, OSB toplantı salonunda yapılan toplantıda, Mardin OSB'nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve yeni sanayi alanlarının oluşturulması gibi konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, Mardin'in sanayi potansiyelini artırmak ve istihdama katkı sağlamak için yatırımcıların önünü açacak her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Toplantıya, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.