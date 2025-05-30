Mardin Havalimanı Uluslararası Hudut Kapısı Oluyor

Mardin Havalimanı Uluslararası Hudut Kapısı Oluyor
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı olarak belirlenmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Bu karar, Mardin'in yurt dışı bağlantılarını güçlendirecek ve uluslararası ziyaretçi sayısını artıracak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışa açık hudut kapısı olmasının memnuniyete karşılandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildiğini anımsattı.

Akkoyun, kararın Mardin için hayırlı olmasını dileyerek, "Başta iş dünyası ve turizm sektörü olmak üzere kentte geniş bir memnuniyetle karşılandı. Yeni statü sayesinde Mardin'in yurt dışı bağlantılarının güçlenmesi ve uluslararası ziyaretçi sayısının artması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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