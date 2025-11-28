Mardin'e Hızlı Tren Projesi Yolda

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mardin'e ulaşım sağlayacak hızlı trenle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşallah önümüzdeki süreçte hızlı tren hattıyla da buluşturacağız. Yatırım programına aldık bunu. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu. Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan iki bakan, daha sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Uraloğlu ve Işıkhan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Mardin'in ihtiyaçlarını takip ederek, gereğini yapacaklarını belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 30 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını anlatan Uraloğlu, "Biz 300 milyar dolarlık yatırım yapmışız, bütün ülke genelinde. Otoyollarından bölünmüş yollara kadar, köprülere, tünellere kadar birçok işi beraberinde yaptık. Tabii Mardin'e geldiğimiz zaman Mardin'de yaklaşık 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu aşağı yukarı 200 kilometrelere yaklaşmış durumdayız. Yine bütünlü sıcak karışım kaplama yollarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Hızlı tren projesi

Mardin'de hızlı tren ulaşımının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, "Yine demiryolu noktasında da mevcut demiryollarımızı iyileştirdik. Mardin'i inşallah önümüzdeki süreçte hızlı tren hattıyla da buluşturacağız. Hedefimiz Habur'un hemen birazcık daha batısında, Ovaköy'den başlayan güzergahı Kapıkule'ye kadar giden güzergahı biz aynı zamanda Mardin'den de geçirerek hızlı tren hattımızı inşallah teşkil etmiş olacağız. Yatırım programına aldık bunu ve inşallah önümüzdeki süreçte bunun ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Ovaköy'den girip, Basra Körfezi'nden çıkan bir proje çalışıyoruz"

Tarihi İpek Yolu'nu geçmişte bölünmüş yol haline getirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda bu yolda iyileştirmeler yapıldığını bildirdi.

Diğer taraftan da Şanlıurfa'dan Ovaköy'e kadar otoyol projesi hazırlandığını aktaran Uraloğlu, "Ovaköy'den girip, Basra Körfezi'nden çıkan bir proje biz çalışıyoruz. Bin 200 kilometre demiryolu ve otoyolu. Dört tane ülke bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Projeleri bitti. Önümüzdeki süreçte umudumuz odur ki, 2026 yılında netleştirelim, yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Dolayısıyla onun önemli bir parçası da Mardin'den geçecek olup her halükarda Mardinimiz bir anlamda da güçlü olan ulaşımını birazcık daha güçlendirmiş olacak."

"İstihdamımız artarken Mardin'deki işsizlik oranımız düşüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise işsizliğin geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 olduğunu belirterek, "Bunu elbette Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirmiş olduğumuz aktif istihdam politikalarının somut yansıması olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Mardin'in geliştiğini söyleyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Mardin, Mezopotamya'nın en önemli merkezlerinden, lojistik merkezlerinden biri olacak. Bu süreçte istihdamımız artarken Mardin'deki işsizlik oranımız da gittikçe düşüyor. Bu açıdan bizim için sevindirici gelişmeler. Ancak bunlarla da yetinmiyoruz. Özellikle gençlerimizin istihdama katılımı noktasında İşkur Gençlik Programı ile üniversitelerde başlattığımız program çok büyük teveccüh görüyor. Hem üniversitelerdeki rektörlerimiz tarafından hem de gençlerimiz tarafından bu şekildeki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Mardin nüfusunun gelecek yıllarda 1 milyonu bulmasının beklendiğini ifade eden Işıkhan, "Ulaşımda, altyapıda bu planlamaları şimdiden yapmamız gerekiyordu" diye konuştu.