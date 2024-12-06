Mardin'deki Sanayi Sitesinin Yolları Yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için aşınan, bozulan ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yollarda onarım, bakım, yama ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde bozulan yollarda yama ve asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, hem sanayi sitesindeki araç ve yaya trafiğinin güvenliğini artırmak hem bozulmalar nedeniyle meydana gelen tozlanmanın önüne geçmek hem de bölgedeki işletmelerin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

Kooperatif Başkanı Hakkı Esin, bir yıldır yolların bozuk olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıldan beridir burada perişan olduk. Çok kötü bir durumdaydık. Araçlar sanayiye giremiyordu, yolların kötü olmasından dolayı. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz sayın Tuncay Akkoyun sayesinde yollarımız yapılıyor, onarımlar yapılıyor. Şu an sanayimiz eski haline geliyor, sorunlarımız çözülüyor. Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerinden."

Esnaf Ebdurrazzak Uçur da zor şartlar altında çalıştıklarını dile getirerek, "Bir yıldan beridir toz ve toprak içerisinde çalışıyorduk. Bu çukurlar artık doldurulmaya başlandı. Memnunuz. Allah razı olsun. Sayın Valimize ve ekiplerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.