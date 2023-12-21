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Mardin'deki Cezaevi Yangın Tatbikatı Paniğe Yol Açtı

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Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, dumanların yükseldiği sanılarak paniğe neden oldu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı, gerçek sanıldı. Cezaevinden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, sabah saatlerinde yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyenin ne kadar sürede ulaştığının da tespit edildiği tatbikat, haberi olmayanlarda paniğe yol açtı. Cezaevindeki hareketliliği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Dumanın yükseldiği cezaevi ve çok sayıda itfaiyenin siren çalarak içeri girmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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