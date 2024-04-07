Mardin'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Mardin - Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan M.E.A. (42),H.A. (29), B.A. (32), A.B.A (6) ile Ş.B.A. (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.