AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, tekstilcilerle bir araya geldi

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıç, Mardin OSB'de, tekstil sektörünün temsilcileriyle sektörün mevcut durumu ve üretim sürecine ilişkin görüştü.

Kılıç, sektörün ihtiyaçlarını, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik önerileri ve istihdamın daha da güçlendirilmesi adına atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Kılıç, "Tekstil alanında bölgesel istihdamın önünün daha da açılması için gerekli çalışmalarımızı ivedilikle yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Nasır Duyan ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim Batuk ile sektör temsilcileri katıldı.