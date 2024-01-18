Mardin'de beyin kanaması teşhisi konulan hasta ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde beyin kanaması teşhisi konulan 84 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Nusaybin ilçesinde evinde rahatsızlanarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Kılıç'ta beyin kanaması olduğu tespit edildi.

Kılıç'ın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen Kılıç, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.