Mardin'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ- Jasat Mercek Operasyonu" kapsamında, aranan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 2013 yılında Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüphelinin yerini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen dron destekli operasyonda kaçtığı arazide yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.