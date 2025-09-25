Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Atık Taşıma Kapasitesini Arttırdı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni atık taşıma araçlarının hizmete girmesi ile atık taşıma kapasitesini günlük 700 tona çıkardığını duyurdu. Atık taşıma işlemleri, 10 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından yürütülen atık taşıma araç kiralama hizmet alım işi ihalesi tamamlanarak, 11 araç teslim alındı ve araçlar faaliyete başladı.

Yeni araçların hizmete girmesiyle daha önce Kızıltepe, Derik, Artuklu, Nusaybin, Midyat ve Savur ilçelerinden yapılan atık taşıma işlemleri artık Mardin'in 10 ilçesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

Mazıdağı ve Dargeçit'teki aktarma istasyonlarının tamamlanarak faaliyete alınmasıyla bu ilçelerden de atık taşıma işine başlandı. Ömerli Aktarma İstasyonunda ise atık taşıma süreci kısa sürede başlaması planlanıyor.

Yeni araçların devreye alınmasıyla birlikte günlük atık taşıma miktarı 550 tondan 700 tona çıkarıldı. Bu artış, Zeytinli Düzenli Depolama Tesisi'nde üretilen enerji miktarının ve belediyeye sağlanan katkı payının yükselmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
