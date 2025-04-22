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Mardin Belediyesi 10 Bin 520 Öğrenciye Burs Desteği Sağlayacak

Mardin Belediyesi 10 Bin 520 Öğrenciye Burs Desteği Sağlayacak
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Eğitime Destek Projesi kapsamında 10 bin 520 öğrenciye aylık 4 bin lira burs verecek. Yapılacak burs ödemeleri ile toplam 42 milyon lira destek sağlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 520 öğrenciye aylık 4'er bin lira burs verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Eğitime Destek Projesi kapsamında 10 bin 520 öğrencinin burs başvurusunun olumlu sonuçlandığı, mayıs ve haziran aylarında yapılacak ödemelerle her bir öğrenciye 4 bin lira burs desteği sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, öğrencilere yemek desteğinden giysi yıkamaya, kaynak kitap temininden sportif desteklere kadar her konuda destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Proje kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Mardinli 12 bin 996 üniversite öğrencisinin başvurusunu aldıklarını ve dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 10 bin 520 öğrencinin başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirten Eroğlu, "Mayıs ve haziran aylarında yapılacak ödemelerle birlikte, öğrencilerimizin ailelerinin her birine 4 bin lira destek sağlanacaktır. Böylece toplam 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı verilecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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