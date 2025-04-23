Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

Mardin 1969 Spor, bu maçtan galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.