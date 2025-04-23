İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek

Bakan Tunç, DEM Parti heyetini ağırlayacak
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!

Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. haftasında oynayacağı Orduspor 1967 maçı için antrenmanına devam ediyor. Teknik direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki takım, şampiyonluk için kritik bir maçın hazırlığını yapıyor.

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

Mardin 1969 Spor, bu maçtan galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.