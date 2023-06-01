Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Mantar Toplarken Uçurumdan Düşüp Öldü

Güncel Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için dağa çıkan Heybet Babat (25), uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için dağa çıkan Heybet Babat (25), uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Altıdere Köyü Dabanak yaylasında meydana geldi. Heybet Babat, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için dağa çıktı. İddiaya göre Babat, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. Babat'ın düştüğü gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babat'ın düştüğü yere ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Babat'ın cansız bedeni, otopsi için Sason Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sason Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title