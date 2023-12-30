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Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği sokağını bayraklarla donatıyor

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği sokağını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyerek, 'Ne mutlu Türküm diyene' ifadelerini kullandı.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz yaşanırken, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu. Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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