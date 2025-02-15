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Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime girmeyeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Parlamenter sistem mutlaka olmalı. Dün elime gelen ankette yüzde 67 oranında 'yeniden parlamenter sisteme dönülsün' deniyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin 34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sanayici ve iş insanlarına seslenen Yavaş, eline ulaşan bir ankete atıfta bulunarak parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

"ELİME GELEN ANKETTE..."

"Parlamenter sistem olmadığı zaman ne olduğunu gördük" diyen Yavaş, "Biraz önce bu son günlerdeki hukukla ilgili şikayetlerden bahsetmiştim. Niye böyle şikayet edildiğini ve hatanın nerede olduğunu aynı zamanda bir hukukçu bir yönetici olarak anlatmak istiyorum. Şimdi parlamenter sistem mutlaka olmalı. Parlamenter sistem olmadığı zaman ne olduğunu gördük. Dün elime gelen ankette yüzde 67 oranında yeniden parlamenter sisteme dönülsün deniyor. Çünkü bir insanın gücü, kudreti hiçbir şeye yetmez. Tek başına idare etmeyi, bütün bilgilerin kendisine toplanması adeta kompüter olsa patlar. Bilgisayar olsa dayanamaz. Bunu ben hükümet yönetimine göre çok daha küçük boyutlar… Ankara Büyükşehirde bile görüyorum. Birçok işimiz aksıyor. Personel yapsın diye kendisine bırakırsa hata yaparsa o hata size mal oluyor… Bunun çaresi, bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olması gereken bir şey var. Hükümetler şeffaf olacak. Bütün yöneticiler şeffaf olacak. Katılımcı olacak. Hesap verebilir olacak. Yani yaptığı her işi siz bir defa bunların bütçelerinde programlarını görebileceksiniz ve hesap da sorabileceksiniz" ifadelerine yer verdi.

TÜSİAD YİK BAŞKANI'NA SORUŞTURMA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasına da değinen Yavaş, "Bankaların hukuk ilkeleri var. Biz de benimsedik devlet olarak bunu. Diyor ki hakim tarafsız olacak, bağımsız olacak. Ama diyor bu tarafsız ve bağımsızlığını hareketleriyle de hissettirecek insanlara. Yani hiçbir Allah'ın kulu ben yarın yargıya düşersem işin içerisine siyaset veya başka bir şeye girer, hakimi etkiler de acaba ben buradan hakkımı alamaz mıyım diye endişe etmemeli diyorum. Bu kuralları biz kabul ettik. Şimdi buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Süleyman Başkan'ın basına bir demeç vermiş. Şu öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimse yargılanmaz değil. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Bizler de dahil hiç kimse yargılanmaz değiliz. Yargılanmak isteriz. Çıksın ortaya aklanalım, varsa bir suçumuz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, hesabımızı veriyoruz. Onun için TÜSİAD da yargılanmaz değil, eleştirilmez değil ama TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor. Yarım saat sonra savcılık işleme başlıyor, bu da yandaş medyadan duyuruluyorsa bunun herkes için anlamı şudur; 'Konuşmayın arkadaşlar, hiç kimse konuşmasın.' Peki, hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız? Nereden bileceğiz hiç kimse konuşmazsa? Onlar konuşacak. Siz daha ağır cevap verebilirsiniz. Ancak böyle yargıyla insanları susturmak son günlerdeki yaratılan iklim gerçekten artık Türkiye hiçbir şekilde yatırım yapılamaz endişesini getiriyor. Niye gidelim oluyor? Neden? Çünkü orada şöyle oluyor. Anlamakla güçlük çekiyorlar. Haklılar çünkü biz onlarla beraber Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Beraber çalışalım demişiz. Yani anlatmak istediğim budur" şeklinde konuştu.

YAVAŞ'IN GÖZÜ ANKETLERDE

Öte yandan ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Yavaş'ın yakın çevresi de bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

İmamoğlu Başbakan, sen de Cumhurbaşkanı ol. Ülkenin AK belalardan kurtuluş reçetesi bu Sayın Başkan

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Haber YorumlarıF f:

Doğru söylüyor. Diktatörlüğe hayır.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ELİNE ULAŞAN ANKET ANGARADA TAMAM ONA SÖZÜMÜZ YOKTA GERİ KALAN 80 İL VAR ONLARA SORDUNUZMU KARADENİZ BÖLGESİ OLARAK SANA HAYIR

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Haber YorumlarıDuygu Sogan:

bu adam düşündüğüm kadar dürüsttür de inşallah bu ülkenin başına gelir

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

imamogluna firsat verirseniz parlamenter sisteme donmez bir iki donem duzeltmek icin devam etmemiz lazim der o da diker gecer

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

bence de eski sistem değil ama başkanlık sistemi olmuyor yeni bizim ülkemize uygun bir sistem getirmeliyiz yoksa 100 yıldır olduğu gibi patenaj yapariz

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Haber YorumlarıRevolver:

başkanlık sistemini gördük. bildiğin diktatörlük.. demokrasi istiyorsak parlamenter sistem şart....

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Haber YorumlarıKimesterseni:

zorunuza giden ne goygoy haberler sitesi? adam yalanmi soyluyor?

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Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

HEPSİ BİR BİRİ GİBİ KİM GELSE BAŞA GELDİKTEN 5 AY SONRA VATANDAŞIN DERDİNİ UNUTUYORLAR KENDİ DERLERİNE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORLAR

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Haber YorumlarıMehmet Sen:

90’lı yıllarda parlementer sistemide gördük bu günlerimize şükürler olsun

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