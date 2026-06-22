CHP'li Başevirgen, Kiraz Üreticilerinin Sorularını Dinledi: "En Son İyi Para Kazandığım Dönemde Sakallarım Siyahtı"

(MANİSA) - Manisa'da kiraz üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e çiftçiler, kirazın kilogram fiyatının en az 150 lira olması gerektiği söyleyerek, "70-75 liraya çiftçi para kazanmaz. Çiftçilik artık büyük başlara kalıyor" dedi. En son iyi para kazandığı dönemde sakallarının siyah olduğunu söyleyen bir başka çiftçi ise "Ülkemizin tarım politikası yok. Bu şekilde üretim yapıyoruz ama mal ağaçta kalıyor ya da maliyetine topluyorum. Benim sakallarım ağardı ama gençlerin sakalları daha siyah. Onların geleceği de kötü" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'da kiraz üreticilerini ziyaret etti, üreticilerin sorunlarını dinledi. Bir yıl zirai don bir yıl dolu yağışları nedeniyle para kazanamayan çiftçiler, ürün bol olmasına rağmen maliyetine bile satış yapamamaktan yana Başevirgen'e dert yandı.

Maliyetinin altına satış yapmak zorunda kalan kiraz üreticileri Başevirgen'e dert yandı. Birçok kiraz üreticisi ise kirazın kilogram fiyatının en az 150 lira olması gerektiği çağrısında bulundu.

Tüm zarara rağmen üretmeye devam etmek zorunda olduklarını ifade eden bir çiftçi, "Ekmek yemek için üretmemiz lazım, başka çaremiz yok" diye konuştu.

En son iyi para kazandığı dönemde sakallarının siyah olduğunu söyleyen bir başka çiftçi ise "Ülkemizin tarım politikası yok. Bu şekilde üretim yapıyoruz ama mal ağaçta kalıyor ya da maliyetine topluyorum. Benim sakallarım ağardı ama gençlerin sakalları daha siyah. Onların geleceği de kötü" ifadelerini kullandı.

Şu anda kirazı toplamakta bile zorlandıklarını ifade eden bir diğer üretici yurt dışına mal satamadıkları için kiraz fiyatlarının 70-80 liralara kadar düştüğüne dikkati çekti. Üretici, "70-75 liraya çiftçi para kazanmaz. Çiftçilik artık büyük başlara kalıyor" dedi.

65 yaşındaki bir vatandaş ise hem emekli olduğunu hem de kamyonu olmasına rağmen para kazanamadığını söyledi. Vergi borçlarından dolayı icralık olduğunu anlatan emekli, tüm kartlarına bloke konduğuna ilişkin telefonuna gelen mesajı Başevirgen'e gösterdi.

"İKİ SENEDİR KİRAZ YOKTU PARA KAZANAMADIK, BU YILDA KİRAZ VAR PARA ETMİYOR"

İlk hasatta 150-200 lira arasında fiyat verilen kirazın fiyatının bir haftada 70-80 liralara düşmesini şikayet eden bir üretici, "Birinci kalite kiraz 70-80 lira ikinci kalite 30-40 lira arasında satılıyor. İki senedir kiraz yoktu para kazanamadık, bu yılda kiraz var para etmiyor. Sadece 30-40 lira yevmiye maliyeti var, tüm maliyeti 70 lirayı geçiyor. Para kazanabilmemiz için 120-130 liralardan aşağıya düşmemesi lazım. Böyle olması durumunda 3'e 1 alırdık. İşçi, üretici ve masraf olarak 3 ton malda 1 ton bana kalırdı, 1 yon işçiye, 1 tonda maliyete giderdi. Ama şu an üretici hiç kazanamıyor" dedi.

"EKMEK YEMEK İÇİN ÜRETMEMİZ LAZIM, BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Tüm zarara rağmen üretmeye devam etmek zorunda olduklarını ifade eden bir diğer çiftçi ise "Ekmek yemek için üretmemiz lazım, başka çaremiz yok" diye konuştu. En son iyi para kazandığı dönemde sakallarının siyah olduğunu söyleyen bir başka çiftçi ise "Ülkemizin tarım politikası yok. Bu şekilde üretim yapıyoruz ama mal ağaçta kalıyor ya da maliyetine topluyorum. Benim sakallarım ağardı ama gençlerin sakalları daha siyah. Onların geleceği de kötü" ifadelerini kullandı.

Başevirgen'in evin geçimini nasıl sağlıyorsunuz sorusu üzerine ise çiftçiler başka işlerle de uğraşarak, ek çareler bakarak çarkı bir şekilde döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

"YEVMİYE ALARAK KİRAZIMI TOPLAYAN İŞÇİYLE KENDİ TARLAMDAN AYNI PARAYI KAZANIYORUM"

50 lira kiraz fiyatının çiftçiyi zarara sokacağını, 70-80 liraya ise ancak girdiği kapıdan çıkabileceğini belirten başka bir çiftçi, "Fiyatların bundan daha aşağıya da düşme ihtimali var. Erkenci dediğimiz kirazlar var. Millet maliyeti kurtarmadığı için toplamadı. Giderler yüksek" dedi.

Bir başka üretici ise yevmiye alarak kiraz toplayan işçilerle kendi tarlasından aynı parayı kazandığına dikkati çekti.

Şu anda kirazı toplamakta bile zorlandıklarını ifade eden bir diğer üretici yurt dışına mal satamadıkları için kiraz fiyatlarının 70-80 liralara kadar düştüğüne dikkati çekti. Avrupa'nın artık mal istemediği söyleyen çiftçi, "Kiraz çok, istek yok. Yunanistan şu an bizi engelliyor. Yunanistan şu an bizden daha uygun veriyor. Onlar şu an bize göre 50 lira 100 lira aşağıya veriyorlar. 70-75 liraya çiftçi para kazanmaz. Çiftçilik artık büyük başlara kalıyor" dedi.

Kaynak: ANKA