Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangınla ilgili konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ekiplerin yangını kontrol altına almaya ve diğer fabrikalara sıçramasını engellemeye çalıştıklarını söyledi

Manisa Valisi Karadeniz : "Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çalışıyoruz"

Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangınla ilgili konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ekiplerin yangını kontrol altına almaya ve diğer fabrikalara sıçramasını engellemeye çalıştıklarını söyledi

MANİSA - Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını yerinde inceleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ekiplerin yangını kontrol altına almaya ve diğer fabrikalara sıçramasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saattir devam ederken çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından da müdahale edilen yangını söndürmek için Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopterler bambilerine doldurdukları suyla yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangındaki çalışmaları incelemek ve bilgi almak için olay yerine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Yangına önce 21 itfaiye aracı ile müdahale edildi ardından yangının tüm fabrikayı kaplaması üzerine İzmir'den de takviye istendi. Şuanda 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Ağırlığımız başka bir fabrikaya sıçramaması için çalışıyoruz. Yangını kontrol altına alıp söndürmeyi temenni ediyoruz. 5 iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanalları açarak fabrikaya itfaiye araçlarının farklı kollardan müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Aldığımız bilgiye göre içeride çalışan yok. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bilgi yok, soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır." dedi.