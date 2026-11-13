Manisa Demirci'de 750 kişilik KYK öğrenci yurdunun inşaatı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan 750 kişi kapasiteli yükseköğrenim öğrenci yurdunun inşaatına başlandı.

Eğitim fakültesi ve meslek yüksekokulunun bulunduğu ilçede öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik projede, temel atma aşamasına geçildi.

Toplam 20 bin metrekare kapalı alana sahip 2 blok halinde projelendirilen yeni Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun yerleşkesinde 3 basketbol sahası, 2 yemekhane, 2 genç ofis, 8 etüt salonu ve 5 atölye de yer alacak.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, eğitim kenti Demirci'de öğrenci odaklı projelere büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Temel kazısı tamamlanan ve temeli atılmaya başlanan bu dev tesis, sadece bir barınma alanı değil, etüt salonları, atölyeleri, genç ofisleri ve spor sahalarıyla gençlerimizin sosyal ve akademik gelişimine katkı sunacak tam donanımlı bir yaşam merkezi olacak. Hedefimiz 2027 yılının Kasım ayında yurdumuzu tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA