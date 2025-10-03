Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
A.S'nin (37) kullandığı 45 RA 3618 plakalı kamyonet, Ahmetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Sevgi Altınbaş'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü A.S, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel