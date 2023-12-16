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Manisa'da servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 17 yaralı

16 Aralık 2023 12:39 Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor.