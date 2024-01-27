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Manisa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akhisar- Balıkesir kara yolunda Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında, Yılmaz Uçar yönetimdeki 45 ALF 105 plakalı otomobil, G.K'nin kullandığı 16 ARH 102 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsle çarpıştıktan sonra savrulan otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı.

Kazada 45 ALF 105 plakalı otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Yılmaz Uçar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Sevcen Uçar (56) da hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yolda bekleyen araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu bir kaza daha meydana geldi.

Kazalarda, diğer araçlarda bulunan F.Y. ve K.M.Ç. ile 10 yaşındaki A.Y. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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