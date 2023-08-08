Manisa'da kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde seyir halinde olan bir pikabın üzerine dağdan düşen kaya nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.