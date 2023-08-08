Manisa'da kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde seyir halinde olan bir pikabın üzerine dağdan düşen kaya nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde üzerine kaya düşen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Köprübaşı-Demirci yolunda seyreden Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı pikabın üzerine Borlu Mahallesi yakınlarında dağdan kaya düştü, pikap şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde pikaptakilerden Mehmet Nuri Dağlı'nın öldüğünü belirledi.
Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.