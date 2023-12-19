Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı. Ş.D'den çalıntı olduğu belirtilen 5 dizüstü bilgisayar, tablet, 7 kol saati, 7 cep telefonu ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ilçedeki ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failinin Ş.D. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince takibe alınan Ş.D, hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalandı.

Ş.D'den çalıntı olduğu belirtilen 5 dizüstü bilgisayar, tablet, 7 kol saati, 7 cep telefonu ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Manisa Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title