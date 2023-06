Manisa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Manisa İtfaiye Daire Başkanı İnal: "Hızlı ve yerinde müdahale önemliydi"

İnal: "Yanan malzemeler poliüretan"

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yanan malzemelerin poliüretan olduğunu, alevlere hızlı ve yerinde müdahale ettiklerini söyledi. İnal, ayrıca alevlerin çevredeki fabrikalara sirayet etmemesi için soğutma yaparak önlem aldıklarını aktardı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangın yaklaşık 3 saattir devam ederken, çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın bölgesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yangınınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Her tarafı çevrildi"

Yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasını dört bir koldan her yerini çevirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yanan malzemelerin de poliüretan olduğunu aktardı. İnal, "Yangının her tarafı itfaiye ekiplerimizce çevrilmiş durumdadır. Toplam 52 aracımızla birlikte müdahalemiz sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü de ekipleriyle alevleri söndürmek için bize hem havadan hem de karadan destek veriyor. Bahçede bulunan poliüretan malzemeleri, buzdolabı köpükleri gibi malzemelerin tutuştuğunu tespit ettik. Ekiplerimiz yangının özellikle çevredeki iş yerlerine sirayet etmemesi için soğutma çalışmalarını da sürdürüyor. Aynı zamanda da tutuşan malzemeleri söndürmek için su ve köpükle alevlere müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız sonrası çevredeki iş yerlerinde de şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. İzmir İtfaiyesi'nden de takviye ekipler bizlere yardımcı oluyorlar. Biz şu an 52 ekip ve 92 personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait kepçe ve dozerlerimiz de şu anda yangının çıktığı fabrikada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yangından ve dumandan etkilenen yok

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığını, dumandan etkilenen vatandaşın da bulunmadığını söyleyen İnal, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Biz geldiğimizde bahçedeki malzemelerin yoğun olarak yandığını gördük. Yanan malzemeler poliüretan olduğu için statik olarak da yanmaya müsait. Ekiplerimizin erken ve yerinde müdahalesi oldukça önemliydi. Çok şükür bir can kaybı yok. Biz olay yerine geldiğimizde çalışanları hemen tahliye ettik. Yangından ve dumandan etkilenen vatandaşımızın olmadığını görmüştük" açıklamasında bulundu.