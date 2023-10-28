Manisa'da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska da katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra ilçede düzenlenecek "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" için Turgutlu'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovanka Trenchevska ve Kuzey Makedonya'dan bazı bürokratlar da katıldı.

Belediyenin spor okullarındaki sporcular, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda kareografiyle "100" rakamı oluşturdu.

Soma ilçesindeki çelenk sunma töreni ise Cengiz Topel Meydanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra Atatürk Caddesi'ndeki "100. Yıl Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

Kırkağaç Öğreçli Mahallesi'nde ise tarım işçileri, topladıkları zeytinlerden Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100. yıl görseli yaptı.