Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Bilim Şenliği başladı! - Haberler

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Bilim Şenliği başladı!

Shiftdelete - Güncel
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Bilim Şenliği başladı!

TUBITAK desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların iş birliği ile düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

MANİSA (Shiftdelete) - Bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, katılımcılara öğrenme deneyimi yaşatabilmek ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşiminin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Manisa Bilim Şenliği başladı.

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Bilim Şenliği, 11-14 Mayıs arasında Manisa Atatürk Kent Park'ta

TUBITAK desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların iş birliği ile düzenlenen etkinlik, 11-14 Mayıs arasında Manisa Atatürk Kent Park'ta gerçekleşecek. 7'den 70'e hitap eden şenlik boyunca yaklaşık 150.000 kişi ağırlanacak.

Katılımcılar; Atölye eğitimleri, gözlem, sergi, sahne gösterileri, tematik bilim oyunları, sanatsal faaliyetler, seminerler, paneller, söyleşiler gibi farklı türlerdeki etkinliklere katılabilecek. Böylece bilgi birikimi artırılacak.

Yapılacak olan şenlikte mühendislik, STEM, sanat, coğrafya, matematik, teknoloji tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, astronomi, geometri, programlama, yapay zeka gibi konular basta olmak üzere çok sayıda alandan 100'i aşkın erkinlik gerçekleştirilecek. Projeyle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel

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