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MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un eski yönetiminin hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ifade ve deliller doğrultusunda, iki ayrı soruşturmada toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K.'nin de olduğu belirtildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik başlatılan soruşturma, yeni ifade ve deliller doğrultusunda derinleştirildi. Daha önce aynı dosya kapsamında ev hapsi kararı verilen E.H.'nin ifadeleri ve dosyaya giren yeni deliller üzerine çalışma başlatıldı.

GES'LERLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİASI

Yeni başlatılan soruşturma kapsamında, 2024-2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili usulsüz işlemler yapıldığı ve santral kuracak kişilerden araç bağışında bulunmalarının istendiği iddia edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, eski Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı O.M.P.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

FERDİ ZEYREK'İN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Aynı dosyadan elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, tutuklu bulunan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. Gözaçan ile birlikte 'usulsüz para trafiğine aracılık ettikleri' iddiasıyla eski Spilaş Genel Müdürü C.A. ile hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K., gözaltına alındı. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı