Manavgat'ta Otomobil ile Mikser Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile mikserin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Ekinci (42), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya'da yaşayan Ekinci'nin eşi ve 3 çocuğuyla beraber Manavgat'a tatile geldiği, eşinin sabahtan otelden ayrıldığı, Erkan Ekinci'nin de çocuklarıyla birlikte havalimanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Jandarma kamp kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Y. idaresindeki 07 JV 875 plakalı beton mikseri, Tilkiler yönünden kavşağa çıkan Erkan Ekinci yönetimindeki 34 GKL 329 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücüyü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi çıkardı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Ekinci ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Erkan Ekinci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan Ekinci'nin Almanya'da yaşadığı, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte tatil için Manavgat'a geldiği bildirildi. Tatillerini tamamlayan annenin sabah otelden ayrıldığı, baba ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun ise kiraladıkları otomobil ile Antalya Havalimanına gitmek üzere otelden ayrıldığı, D-400 karayoluna çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - ANTALYA