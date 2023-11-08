Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; Manavgat Anaokulu istikametinden gelip çevre yolu istikametine seyir halindeki Necati Yılmaz'ın kullandığı 07 BCV 019 plakalı motosiklet ile çevre yolu istikametinden gelip okullar bölgesine dönmekte olan Pınar Özgen'in kullandığı 07 BKD 20 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Necati Yılmaz, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA