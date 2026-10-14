Haberler

Manavgat'ta hortum 4 serada hasara yol açtı, biber serasının tamamında hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, domates, biber, salatalık ve patlıcan ekili 4 serada hasara yol açtı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, tarım alanlarında büyük zarar oluştuğunu ve hasar tespitinin sürdüğünü belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, dört serada hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Taşağıl ve Mırap mahalleleri ile Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan ekili 4 serada zarar meydana geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, hortumun tarım alanlarında büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Arazilerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Metin, birçok bahçe ve zeytin ağacında da zarar oluştuğunu aktardı.

Hortumda 3 dönümlük biber serası zarar gören üretici Ahmet Kocabaş ise aniden başlayan rüzgarın ardından hortumun oluştuğunu dile getirdi.

Hortumun seraları önüne katarak götürdüğünü ifade eden Kocabaş, biber serasının tamamında hasar oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor

Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapan milyonlar kazanıyor
İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

İlk uygulama başladı! Her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var