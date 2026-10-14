Manavgat'ta hortum 4 serada hasara yol açtı, biber serasının tamamında hasar oluştu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, dört serada hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Taşağıl ve Mırap mahalleleri ile Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan ekili 4 serada zarar meydana geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, hortumun tarım alanlarında büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Arazilerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Metin, birçok bahçe ve zeytin ağacında da zarar oluştuğunu aktardı.

Hortumda 3 dönümlük biber serası zarar gören üretici Ahmet Kocabaş ise aniden başlayan rüzgarın ardından hortumun oluştuğunu dile getirdi.

Hortumun seraları önüne katarak götürdüğünü ifade eden Kocabaş, biber serasının tamamında hasar oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA