Manavgat'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Başladı

Manavgat'ta Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri, "Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa" temasıyla başladı.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Side Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Adil Karataş'ın katılımıyla amfi tiyatro girişinden Liman Caddesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Etkinlik kapsamında "Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa" temasıyla çeşitli farkındalık faaliyetleri de düzenlendi.

Programda, sağlık çalışanları tarafından sigara bırakma danışmanlığı ve kanser tarama bilgilendirmeleri yapıldı, Side Limanı'nda müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Er, burada yaptığı konuşmada, "Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve kanserin erken teşhisi konularında farkındalık oluşturmak için buradayız. Ayrıca ilçemizdeki Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmalarını tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da vatandaşları sağlıklı yaşam için yürümeye ve sigarayı bırakmaya davet etti.